Alcatel-Lucent fecha acordo US$1 bi com China Mobile A fabricante francesa de equipamentos de telecomunicações Alcatel-Lucent afirmou que assinou um acordo de 1 bilhão de dólares com a operadora celular China Mobile para fornecer equipamentos e serviços de telecomunicações móveis. "O quadro estratégico do acordo com a China Mobile reforça a posição da Alcatel-Lucent como parceiro de confiança, já que a China Mobile conta com nossas soluções de rede e serviços para atender sua crescente demanda por celulares e agora serviços fixos na indústria de telecomunicações da China", afirmou a presidente da Alcatel Shanghai Bell Olivia Qiu, com comunicado. As ações da Alcatel-Lucente disparavam 5,2 por cento, nesta terça-feira. Os papéis da empresa têm sofrido desde a criação do grupo em 2006, quando a francesa Alcatel comprou a norte-americana Lucent. A ação caiu 55 por cento no ano passado e acumula perda de 10 por cento em 2008.