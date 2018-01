Alcatel-Lucent tem 12o prejuízo trimestral consecutivo no 3o tri

O grupo franco-americano divulgou prejuízo operacional ajustado de 11 milhões de euros (16,2 milhões de dólares) e receita de 3,687 bilhões de euros no trimestre encerrado em 30 de setembro, contra expectativas de 14,4 milhões e 3,895 bilhões de euros, respectivamente, em uma pesquisa da Reuters.

O presidente-executivo da companhia, Ben Verwaayen, afirmou que o ambiente de negócios "permaneceu desafiador" e confirmou sua projeção de que o mercado para equipamentos de telecomunicações cairia entre 8 e 12 por cento neste ano.

Verwaayen acrescentou que o grupo já efetuou 80 por cento do corte de despesas de 750 milhões de euros planejado para este ano.

Ele reiterou que espera que a Alcatel-Lucent atingirá o equilíbrio na base operacional ajustada neste ano. A companhia não espera registrar lucro líquido até a segunda metade de 2010.

Concorrente da Alcatel-Lucent, a Ericsson divulgou resultado menor que o previsto na semana passada, citando difíceis condições de preço e gastos menores por parte dos clientes nos mercado emergentes.

Operadoras de telecomunicações, como a Telefónica e a France Telecom, estão reduzindo gastos de capital neste ano, conforme seus clientes sentem o impacto da recessão.

Analistas esperam que os gastos aumentarão no próximo ano. "Nós esperamos crescimento nominal no mercado de equipamentos de telecomunicação no próximo ano", afirmou o vice-presidente de finanças, Paul Tufano, a repórteres. Ele definiu o crescimento nominal como 5 por cento ou menos.

Tufano disse que a companhia também está trabalhando para se desfazer de ativos não estratégicos.

"Uma dessas negociações está nos últimos estágios e nós esperamos ter algo para anunciar sobre isso até o final do trimestre", afirmou o executivo.

As ações da Alcatel-Lucent saltaram 86 por cento neste ano, conforme alguns investidores apostam que a companhia concluiu sua reestruturação e se beneficiará de uma eventual recuperação.