Alcatel paga US$ 13,4 bi pela Lucent Cinco anos após uma tentativa malsucedida de fusão, o grupo francês Alcatel, fabricante de equipamentos para telecomunicações, anunciou ontem (02) a compra da sua principal concorrente americana, a Lucent Technologies, por US$ 13,4 bilhões. A fusão das operações das duas empresas dará origem à segunda maior empresa de infra-estrutura em telecomunicações do mundo, com uma receita da ordem de 21 bilhões de euros (US$ 25 bilhões), muito próxima à da atual número 1, a Cisco Systems. A operação reafirma a tendência de consolidação do setor de telecomunicações, uma resposta à crescente competição que as empresas do ramo vem sofrendo com o avanço das concorrentes asiáticas, que operam a custos menores. "O grande objetivo da fusão será gerar um crescimento significativo da receita e dos lucros, baseado nas oportunidades de negócios para redes, serviços e aplicações de última geração", afirmaram as duas empresas em comunicado. O valor de mercado da nova gigante será da ordem de 30 bilhões de euros. A companhia, cujo nome deverá ser definido nos próximos dias, será presidida pela presidente da Lucent, Patricia Russo. O atual presidente da Alcatel, Serge Tchuruk, ocupará um cargo não-executivo dentro da nova companhia, provavelmente no Conselho de Administração. "Essa é uma indústria onde tamanho e escala são importantes", disse Patricia Russo. Segundo a executiva, a união entre as duas empresas possibilitará, entre outras coisas melhores negociações nos contratos de telefonia. Pelos termos do acordo, os acionistas da Alcatel terão 60% da nova companhia, enquanto os 40% restantes ficam nas mãos dos controladores da Lucent, que receberão, por cada uma de suas ações, 0,1952 ADS (American Depositary Share) da Alcatel, cotadas em US$ 3,01 na última sexta-feira. Fortalecimento A nova companhia será sediada em Paris, onde a Alcatel mantém seu quartel-general. A Alcatel tem receita maior e mais empregados do que a Lucent, que, no entanto, é considerada mais rentável. A empresa americana fica localizada em Murray Hill, no estado de New Jersey, onde estão também as bases do seu centro de pesquisa, o Bell Labs, conhecido pelos serviços prestados à Defesa americana. As companhias manifestaram interesse em criar uma holding independente só para cuidar dos assuntos militares. A nova companhia deverá se empenhar ainda nas negociações para incorporar às suas operações a fabricante de satélites Thales, uma joint venture entre a Alcatel, o governo francês e investidores. Na França, a empresa vai designar cidadãos para compor o Conselho de Administração da Thales. As duas empresas afirmaram que um dos objetivos da fusão é unir suas forças em pesquisa e desenvolvimento, justamente nos segmentos de telecomunicações que vêm tendo crescimento mais rápido: tecnologia sem fio (Wi-Fi) e acesso à internet via banda larga. O presidente da Alcatel, Serge Tchuruk, ressaltou que a nova gigante tem presença tanto na América do Norte quanto na Europa. "Não há consumidor, grande ou pequeno, que não seja atendido ou pela Alcatel ou pela Lucent." O acordo da fusão já foi aprovado pelos Conselhos de Administração das duas companhias e deve ser regulamentado em um prazo de seis a doze meses. O Conselho de Administração da nova companhia será formado por 14 membros: seis atuais de cada companhia, incluindo o atual presidente da Alcatel, Serge Tchuruk, e Patricia Russo, além de dois membros novos. A fusão das duas companhias, no entanto, não traz boas notícias aos trabalhadores no primeiro momento. Já foi definido um corte de 10% nos empregos - na prática, cerca de 8,8 mil postos de trabalho - nos próximos três anos. Segundo as empresas, isso fará parte de um esforço conjunto das duas empresas para reduzir custos em até US$ 1,7 bilhões. Mas as empresas não deram maiores detalhes sobre em quais áreas esses cortes deverão ocorrer. "Isso será feito de um modo justo e balanceado", limitou-se a dizer a executiva Patricia Russo.