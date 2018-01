Alcatel pode comprar divisão 3G da Nortel A Alcatel vai novamente às compras: após a aquisição da concorrente Lucent, a empresa anunciou nesta sexta, dia 1º, que fez uma oferta pela área de negócios da concorrente canadense Nortel para telefonia celular de terceira geração (3G) no valor de US$ 320 milhões. Com isso, a Alcatel espera fortalecer sua posição no mercado de transmissão de dados em redes celulares e no acesso em banda larga na chamada tecnologia UMTS (Universal Mobile Telecommunications Business), derivação da tecnologia de transmissão de dados W-CDMA usada na Europa. Se aprovada, a transação também transferirá para a Alcatel as patentes de produtos, fábricas e contratos já fechados. A expectativa é que a transação seja concluída até o final do ano.