Alcatel pode comprar Lucent A Alcatel pode estar em vias de comprar a rival Lucent Technologies, o que pode resultar na maior companhia de equipamentos de telecomunicações do mundo. Com vendas combinadas estimadas de mais de US$ 25 bilhões, a nova empresa manteria a sede de sua operação na França (a Lucent é norte americana). O acordo pode ser anunciado na semana que vêm, disseram fontes ligadas às empresas. A Alcatel não quis comentar o assunto. A afirmação levou as ações da Alcatel ao mais alto nível em dois anos, enquanto as ações da Lucent tiveram um aumento de mais de 10%. As duas companhias encerraram as negociações para uma fusão em 2001 depois que Lucent recusou a idéia de um papel secundário na administração, em que ficaria subordinada à Alcatel.