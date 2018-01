Alckmin: ação de PM que atirou em ladrão foi 'legítima'

Em nota, a PM já havia informado que uma "análise preliminar do vídeo sugere que a ação do policial militar foi legítima e correta, com a observância das técnicas policiais". O secretário de Segurança Pública do Estado, Fernando Grella, também afirmou concordar com a ação. "Achei também legítima, uma ação feita contra quem estava armado. Foi uma ação completamente regular", completou.

O caso

Um vigilante com uma câmera acoplada no capacete filmou um assaltante roubando sua moto e depois um policial militar atirando no criminoso. O caso aconteceu na tarde deste sábado, 12, em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. O rapaz baleado foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal do Tatuapé, passou por cirurgia e está internado sob escolta policial. Outro assaltante que participou da ação fugiu sem levar nada.

O oficial da PM relatou à Polícia Civil que atirou porque o assaltante apontou a arma para ele. "Ao intervir na ocorrência, percebeu o criminoso apontando a arma em sua direção e efetuou dois disparos com sua pistola ponto 40, atingindo-o no abdome e em uma das pernas", afirmou a PM, por meio de nota.