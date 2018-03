Alckmin anuncia 3º pacote contra violência em três anos

Alckmin adiantou que, entre as ações adotadas, estarão a compra de mais câmeras de segurança, a reestruturação das Polícias Civil e Militar, a redução do tempo de formação de agentes e o investimento na Polícia Técnico-Científica, com aquisição de equipamentos e contratação de profissionais, entre peritos, médicos e especialistas.

O objetivo é, segundo Alckmin, combater os crimes contra a vida. O programa, em fase de conclusão, deve ser divulgado daqui a dez dias, "na hora que tiver tudo fechado, o orçamento, o cronograma, quais são as medidas...". "O que eu posso adiantar é que está sendo feito esse trabalho", disse Alckmin.

O governador também defendeu o fechamento mais cedo de bares em regiões violentas que têm sido palco de chacinas, mas disse que a medida só pode ser adotada pelo Município. Ele também negou que os índices de violência estejam subindo em São Paulo.

O secretário de Segurança Pública, Fernando Grella Vieira, já havia anunciado a intenção de fazer concurso público para 1.200 vagas de investigador e 1.070 de escrivão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.