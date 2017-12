Alckmin anuncia construção de estações de água de reúso São Paulo, 05/11/2014 - O governador Geraldo Alckmin anunciou nesta quarta-feira, 5, a construção de duas estações de produção de água de reúso que vão abastecer diretamente as bacias dos sistemas Guarapiranga e Alto Cotia. Serão as duas primeiras instalações no Estado que vão captar o esgoto para transformá-lo em água de reúso que servirá mais tarde para consumo.