Alckmin anuncia projetos para Pacto de Mobilidade O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), anunciou que pretende apresentar três projetos de mobilidade do Estado de São Paulo para o governo Federal, como parte do Pacto Nacional de Mobilidade: a extensão da Linha 5 do Metrô de Capão Redondo a Jardim Ângela, a reforma de 30 estações da CPTM e um corredor de ônibus na região de Campinas.