Alckmin assina início das obras de parque tecnológico

"Com a instalação do Parque Tecnológico de Santos, estamos olhando para o futuro, porque o empreendimento unirá universidades, empresas e institutos de pesquisa, fazendo com que Santos entre na vanguarda da inovação tecnológica, do avanço e da ciência para o desenvolvimento", ressaltou o governador. O parque será erguido em uma área de 220 mil metros quadrados, entre os bairros do Valongo e Vila Mathias. O gerenciamento de todas as atividades ficará a cargo da Fundação Paque Tecnológico de Santos;

Ainda durante a solenidade do Museu de Pesca, Alckmin recebeu as chaves do novo prédio da Escola Técnica Estadual (Etec) , a terceira instalada no município, que vai oferecer cursos nas áreas

de logística, petróleo e gás e portos, além de um curso técnico integrado ao ensino médio. A escola vai funcionar ao lado do Parque Tecnológico.

Museu

Bastante descontraído, o governador contou que o pai dele, o veterinário José Geraldo Rodrigues Alckmin, foi diretor do Instituto de Pesca, ao qual está ligado o museu, no período de 1947 a 1949, quando a família veio morar em Santos, antes de se deslocar para Pindamonhangaba, onde ele nasceu. Uma sala em homenagem ao pai de Alckmin foi instalada no museu, que conta como ponto alto uma ossada de baleia, com um esqueleto que pesa sete toneladas e tem 23 metros de comprimento.

"Foi feito um restauro muito caprichado neste prédio, que tem grande valor histórico, cultural, científico e turístico", afirmou o governador, completando: "afinal, quem não veio alguma vez visitar esse esqueleto fantástico aqui exposto".

Além da ossada, o museu possui um rico acervo, composto por esqueletos de vários animais marinhos, animais empalhados e várias espécies do ecossistema do litoral paulista, como um lula gigante, com cinco metros de comprimento e 91 quilos.

O prédio do Museu de Pesca foi construído em 1908. O local foi escolhido no século 18 como um forte para cruzar fogo com a Fortaleza da Barra, do outro lado do canal, para atirar na defesa de Santos e São Vicente. O imóvel foi erguido no lugar do Forte Augusto, destruído em 1894. Antes de fechar para restauração, o Museu de Pesca vinha apresentando uma média de 65 mil visitantes por ano.