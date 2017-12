Alckmin autoriza maior vazão do Sistema Cantareira

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, autorizou neste sábado, 15, o aumento imediato da vazão de água do Sistema Cantareira em um metro cúbico por segundo para a Bacia do PCJ (formada pelos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí). Dessa forma, a vazão de água passa de três metros cúbicos por segundo para quatro metros cúbicos por segundo, o que significa 25% a mais de água para os rios que abastecem a região.

Alckmin fez o anúncio em entrevista à EPTV, afiliada da Rede Globo, em visita à cidade de Campinas. O prefeito de Campinas, Jonas Donizette (PSB), que estava junto com o governador na hora do anúncio, disse que, com a medida, "fica afastado o racionamento de água na cidade".

O governador de São Paulo ainda anunciou a construção de duas novas barragens na região: a Pedreira, no Rio Jaguari, e a de Duas Pontes, no Rio Camanducaia.