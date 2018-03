Alckmin confirma uso do volume morto para abastecer SP A água do chamado volume morto do sistema Cantareira começa a chegar às torneiras dos paulistanos e dos moradores da Grande São Paulo. A captação foi confirmada nesta quarta-feira, 14, pelo governador paulista Geraldo Alckmin após participar de um evento no fim da tarde em Tupã, na região de Marília(SP).