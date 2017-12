Alckmin descarta racionamento na Grande SP até dia 15 O governador Geraldo Alckmin (PSDB) descartou nesta terça-feira, 04, racionamento de água na Grande São Paulo ao menos até o dia 15 deste mês, quando, segundo ele, há expectativa de chuvas para abastecer os reservatórios do Estado. Até lá, o tucano acredita que o programa de descontos na tarifa para quem economizar água, anunciado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado (Sabesp) no sábado, 01, ajudará a evitar possíveis cortes no abastecimento.