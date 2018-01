Alckmin diz que não tolerará vandalismo em ato desta 2ª O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou na manhã desta segunda-feira, 23, que a polícia não admitirá vandalismo no protesto marcado para hoje à tarde, na capital. "Manifestação não há nenhum problema, é legítimo. O que não pode ter é ato criminoso, que é depredação de patrimônio público e privado e vandalismo. Isso não vai ser alterado", afirmou Alckmin, durante visita a obras do governo do Estado, em Nova Odessa, no interior do Estado.