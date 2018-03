Alckmin diz que Rio e SP ganham com projeto no Paraíba O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou nesta quinta-feira, 20, que o projeto de retirada de água de uma represa na bacia do rio Paraíba do Sul, no Vale do Paraíba, para suprir o Sistema Cantareira - maior fonte de abastecimento para a Grande São Paulo - não vai prejudicar o Rio de Janeiro.