Alckmin entrega viaturas policiais em Presidente Prudente

Em visita às obras de construção do Hospital do Câncer de Presidente Prudente, o governador aproveitou para entregar ao diretor do Deinter-8, delegado Walmir Geralde, seis viaturas de marca Mitsubishi, modelo Pajero Dakar, para a Polícia Civil, sendo três para as Delegacia Seccional de Presidente Prudente e três para a Delegacia Seccional de Presidente Venceslau.

Os veículos serão distribuídos respectivamente para os municípios de Álvares Machado, Presidente Prudente e Regente Feijó na área da seccional de Presidente Prudente e Presidente Epitácio, Presidente Venceslau e Santo Anastácio, pela Seccional de Presidente Venceslau.

O valor total do investimento foi de R$ 635.400,00, sendo que os veículos serão utilizados nos trabalhos de polícia judiciária e atendimento à população. Conforme o Secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, outras sete viaturas serão entregues para as Delegacias Seccionais de Adamantina e Dracena.

"Esta é parte de um lote de 45 viaturas que serão entregues, em breve, para a região oeste do Estado nos próximos dias. Estamos aguardando apenas a caracterização dos demais carros para procedermos a entrega" afirmou Moraes. Ainda foram entregues outros 16 veículos VW Gol que serão utilizados pela Fundação Itesp (Instituto de Terras de São Paulo).