Alckmin inaugura estação do Metrô e rebate atraso Após quatro anos e meio em obras e atrasos sucessivos, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), participou nesta quarta-feira da entrega da estação Adolfo Pinheiro, da Linha 5-lilás do Metrô. Alckmin rebateu o atraso na obra e afirmou "que não havia como entregar em 2010 a estação, se as obras começaram no segundo semestre de 2009".