Alckmin inaugura sistema de recompensa por denúncias

A recompensa será paga apenas a quem passar informações pelo sistema de web denúncia, que já responde por 27% das informações recebidas, por crimes previamente listados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). Informações repassadas pelo disque-denúncia, no número 181, não serão remuneradas.

Os valores das recompensas serão estabelecidos pela pasta de acordo com o tipo de crime e a dificuldade de encontrar os bandidos. Os recursos para o programa sairão do Fundo de Incentivo à Segurança Pública, administrado pela SSP.

O denunciante, que terá a identidade protegida, vai receber números de protocolo, senha e um cartão bancário virtual para acompanhar o uso das informações na investigação policial e buscar o dinheiro. O saque da recompensa pode ser feito em qualquer caixa eletrônico do Banco do Brasil no País.

A secretaria já divulgou dois crimes em que os denunciantes poderão receber pagamento. Um deles é um latrocínio, em abril, em que morreu o professor Gomidez Vaz de Lima Neto, de 46 anos, em frente a um supermercado na Vila Mariana, na zona sul da capital.

O outro é um homicídio na zona leste, que teve um aposentado como vítima. A recompensa para ambos será de R$ 5 mil. A SSP divulgará na próxima semana outros dez crimes que entrarão no programa.