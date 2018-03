Alckmin insiste em 'vandalismo', mas diz que vai apurar O governador Geraldo Alckmin (PSDB) disse que um inquérito da Corregedoria da PM vai apurar a ação da tropa de choque no protesto da noite de quinta-feira, 13, contra o aumento da tarifa do transporte coletivo. "É dever da polícia proteger a população e garantir o direito de ir e vir e preservar o patrimônio público e privado. Ontem ocorreram 48 ônibus destruídos pichados, destruição de lojas e metrô", disse ao SPTV, da Globo. "Abuso já está sendo investigado. Não temos compromisso com o erro de qualquer lado. Mas queria destacar o caráter político do movimento que ocorre nas principais capitais do País e inclusive em cidade que não teve aumento de tarifa, sempre com a violência", continuou.