Alckmin lança obra para captar água na bacia do Ribeira O governo paulista corre contra o tempo para aumentar a oferta de água à população da Região Metropolitana de São Paulo, que está sob o risco de racionamento. O governador Geraldo Alckmin (PSDB) lança na quinta-feira, 10, em Vargem Grande Paulista, as obras do Sistema Produtor São Lourenço, que vai captar água na bacia do Rio Ribeira de Iguape para abastecer a Grande São Paulo. O projeto prevê a construção de unidades de captação, bombeamento e sistema de adução para promover a reversão de águas do reservatório Cachoeira do Franca, no Rio Juquiá, no Vale do Ribeira, para a bacia do Rio Tietê.