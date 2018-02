Alckmin lança programa de incentivo à mamografia

"O câncer de mama é o tipo mais frequente de câncer entre as mulheres, mas, quando diagnosticado precocemente, é curável", disse Alckmin, durante o anúncio do programa na capital paulista. O governo oferecerá quatro carretas móveis e um caminhão adaptado para a realização dos exames em todo Estado. Os exames serão gratuitos e o resultado sairá em até 48 horas após a realização do procedimento.

Caso seja detectada alguma alteração no exame, as pacientes serão contatadas pela Secretaria Estadula de Saúde para a realização de biópsia guiada por ultrassom ou outros exames complementares. Havendo sinais de câncer maligno, a paciente será encaminhada a um serviço de referência do SUS para fazer o tratamento.

A expectativa do Estado, que investirá R$ 14 milhões no programa, é realizar cerca de 60 mil mamografias em um ano por meio das unidades móveis. Além de mamógrafo, cada veículo será equipado com aparelho de ultrassom, conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, antena de satélite, computadores, mobiliários e sanitários.

A primeira carreta do programa ficará instalada por um período de testes, de 30 dias, na rua Adolfo Pinheiro, bairro de Santo Amaro, na zona sul da capital. Segundo o governo, outras três deverão entrar em operação no início do ano que vem. O caminhão adaptado irá oferecer estrutura similar à das carretas, e será usado em municípios menores e de difícil acesso do interior.