Alckmin libera R$ 271,7 milhões para 524 cidades O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), firmou nesta quinta-feira, 10, 1.285 acordos com 524 cidades e 124 instituições assistenciais do Estado. O investimento total nos projetos é de R$ 271,7 milhões. De acordo com o governo de São Paulo, os recursos serão usados para obras de infraestrutura e compra de veículos, máquinas e equipamentos.