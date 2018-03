Alckmin libera R$ 60 mi para programa de meio ambiente

De acordo com Alckmin, essa verba sairá do Tesouro estadual e a maior parte dela será aplicada a fundo perdido. Entre as ações previstas estão crédito para recuperação de matas ciliares, compra de caminhões para combate a incêndio e ações de educação ambiental. "Queremos estimular os nossos parceiros produtores rurais a preservar (o meio ambiente)", disse o governador.

O decreto foi assinado durante evento em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi realizado em uma área onde será construído o parque estadual Jequitibá, o qual, nas palavras de Alckmin, deve ser entregue em exatamente um ano. "O parque Jequitibá envolve três municípios - São Paulo, Osasco e Cotia - deve ser inaugurado no dia 5 de junho do ano que vem."

Na sequência, Alckmin disse ainda que será iniciada a construção de um novo parque ao lado do Parque Villa-Lobos, zona oeste da capital paulista. "Será o parque Cândido Portinari. Vai ser um novo parque onde era o canteiro de obras da Linha 4 (Amarela) do metrô", afirmou.

Ainda no evento, o governador anunciou o lançamento do Cadastro Ambiental Rural (CAR). De acordo com o governo, a ação visa a auxiliar os produtores rurais na conciliação da produção com a conservação do meio ambiente. "Todas as propriedades (rurais) deverão se cadastrar até um ano após a instituição do cadastro. O cadastro será obrigatório para concessão de licenças e crédito ambientais", disse o governador.