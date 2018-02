Alckmin: menor contraprestação ganhará linha 6 O governador Geraldo Alckmin afirmou nesta segunda-feira, 9, que a empresa que exigir a menor contraprestação do governo ganhará a licitação da linha 6 - laranja do metrô. O novo edital da parceria Público-Privada (PPP) será publicada nesta terça, 10, no Diário Oficial. "É uma PPP integral, o setor privado tem que desapropriar, mas a desapropriação será paga pelo governo, porque há uma grande insegurança na questão das desapropriações. Vai ganhar a licitação quem exigir a menor contraprestação por parte do governo", explicou Alckmin.