Alckmin nega desavenças com polícia de São Paulo O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), negou nesta segunda-feira, 28, desavenças com a polícia. Reportagem publicada neste domingo, 27, pelo jornal O Estado de S. Paulo afirmava que policiais estavam em pé de guerra com o governador. Segundo a matéria, críticas da categoria englobam demissões tomadas nos protestos em junho e mudança na cúpula da Segurança. "Isso não tem a menor procedência", afirmou ele no 19º Salão Internacional do Transporte (Fenatran).