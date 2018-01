Alckmin nega redução de investimentos em metrô em 2014

Contabilmente o orçamento do Metrô no próximo ano sofreu uma redução de US$ 1 bilhão, mas o Estado deverá compensar essa baixa ao desembolsar cerca de R$ 1,2 bilhão em desapropriações previstas para as linhas 6-Laranja, 18-Bronze e 20-Rosa. Esse provisionamento aparece no orçamento estadual com a rubrica "apoio a PPPs", já que os gastos com desapropriações são a contrapartida do governo nas parcerias Públicos Privadas envolvendo obras do Metrô.

Ainda sobre o Orçamento de 2014, ele lembrou que a área de Educação segue como a maior fatia de recursos do governo, com 30% do Orçamento. Ele cita também o crescimento na área de Saúde, justamente a do seu possível adversário na disputa eleitoral em 2014, o ministro Alexandre Padilha, do PT.

Alckmin negou também que as verbas orçamentárias para a Saúde tenham caráter eleitoral. "Não tem a ver. Na medida em que vão ficando prontos, hospitais, Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), e a rede Lucy Montoro, você gasta mais e é custeio", concluiu o governador.