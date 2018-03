Alckmin volta a negar necessidade de racionamento

Questionado se o discurso não seria uma maneira de encobrir o problema, Alckmin rechaçou a possibilidade. "Não tem sentido. O que é um racionamento? É redução no consumo. Mas estamos conseguindo reduzir o consumo com a própria população fazendo o uso racional da água. A adesão está ótima e é crescente", afirmou o governador, que está no camarote da Prefeitura de São Paulo, ao lado do prefeito Fernando Haddad (PT).

Alckmin destacou que seu governo é o único a estimular a economia de gás, ao invés de punir o excesso de consumo.

Nesta sexta-feira, o índice que mede o volume de água armazenado nos reservatórios do Sistema Cantareira caiu para 16,4%, um novo recorde negativo. No dia anterior, o nível estava em 16,6%.