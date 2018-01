Alckmin:trabalhamos para não ter racionamento

Hoje o nível dos reservatórios do sistema Cantareira apresentou queda neste sábado, 2, conforme boletim da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O volume do sistema caiu de 19,9% para 19,8%, se levado em conta o conceito tradicional da empresa, que considera todo o volume do manancial em relação ao volume útil.

Se for considerado o novo método de cálculo da Sabesp, que divulga o índice negativo do manancial (que conta o conteúdo do volume morto subtraído do volume armazenado), o nível do sistema Cantareira também contou com modificação e ficou mais negativo, passando de -9,4% para -9,5%. A companhia passou a publicar este índice após determinação da Justiça.om)