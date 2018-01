Aldo e ministério criticam projeto de controle da internet O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP), se posicionou nesta terça-feira, 7, contra o projeto de lei que prevê a identificação de usuários da internet, que deve ser votado no Senado na quarta-feira. O advogado Marcelo Bechara, consultor jurídico do Ministério das Comunicações, também criticou a medida. Ele, que representa o ministro das Comunicações no seminário desta terça na Câmara sobre universalização da internet, disse que a proposta, em tramitação no Senado, "atenta contra a inclusão digital". O presidente da Câmara disse que, ao mesmo tempo em que se deve dar liberdade aos usuários, deve-se elaborar uma legislação para punir os que abusarem dessa liberdade e cometem crimes na rede. "Sou favorável à preservação do ambiente democrático, do ambiente de ampla liberdade que existe na rede mundial de computadores, ou seja, na internet. Esse ambiente de liberdade é fundamental para a democracia no Brasil e no mundo. Ao mesmo tempo, também sou favorável a que a polícia do Brasil e do mundo tenha meios para alcançar os infratores, os criminosos que abusam dessa liberdade", afirmou Rebelo. No entender do deputado, o esforço que deve ser feito é para compatibilizar esses dois aspectos. "Privar da liberdade qualquer um para alcançar aquele que abusa da liberdade não é o melhor caminho", declarou Rebelo. Ao participar da abertura, na Câmara, do seminário "Internet para todos", que debate a universalização da web, o deputado defendeu o acesso à internet como parte da democratização do País. Críticas O consultor jurídico do Ministério das Comunicações, Marcelo Bechara também fez duras críticas ao projeto de lei que tipifica os crimes na internet e que foi apresentado pelo senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG). Na abertura do seminário, o consultor criticou, principalmente, a exigência de identificação do usuário a cada acesso à rede mundial de computadores. "Estão querendo exigir que, para acessar a internet, tenham que ter uma carteira de identificação", afirmou Bechara. Segundo ele, essa exigência fere "os princípios norteadores da internet". O texto, que está na pauta de votações desta quarta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, é um substitutivo do senador Eduardo Azeredo(PSDB-MG) a três projetos que tramitam em conjunto. "A identificação é um obstáculo à inclusão digital, é uma interferência", afirmou Bechara. Ele considera que a proposta "mata os pequenos provedores", pois os usuários "que tiverem má-fé vão procurar provedores internacionais" (que não fazem a exigência de identificação). "A pornografia infantil não pode ser usada como justificativa para que todo brasileiro seja tido como suspeito", afirmou Bechara, no seminário.