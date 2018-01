Alegrias e decepções em Paris

Não faltaram estrelas à festa de comemoração da edição de número 100 do Guia Michelin da França. O salão de recepção do museu d’Orsay, em Paris, reuniu na noite de segunda-feira os principais chefs da França, além de grandes nomes da Itália e da Espanha. Circulavam pelo salão com taças de champanhe Louis Roederer nas mãos, ou formavam animados grupos de conversa, Alain Ducasse, Joël Robuchon, Paul Bocuse, Guy Savoy, Michel Guèrard, Christian Le Squer, Yannick Alléno, Pierre Gagnaire, Anne-Sophie Pic, entre tantos outros. Nadia Santini veio da Itália especialmente para a comemoração. A também triestrelada Carme Ruscalleda tinha motivo extra para estar ali, ela foi uma dos cem chefs convidados a criar capas comemorativas para o guia, em parceria com um artista. "Escolhi o artista que fez a decoração do meu restaurante, Olive Xavier", contou. Veja também: Guia Michelin apresenta as estrelas de 2009 O überinspetor que visita o mundo Chuva de trufas no novo restaurante triestrelado Uma mesa with a view; Ducasse à altura da Torre Eiffel Decepcionado estava Jean-François Piège, que esperava conquistar a terceira estrela este ano para o restaurante Les Ambassadeurs, do Hotel Crillon. "Espero a terceira estrela há alguns anos", confessou, ao lado do ex-patrão Alain Ducasse, que estava feliz com a primeira estrela de seu Jules Verne. "A melhor estrela, aquela que me deixa mais feliz é sempre a próxima", disse Ducasse sem nenhum pingo de modéstia. Num estilo oposto, Pascal Barbot contou que nada mudou em sua vida depois da terceira estrela do L’Astrance, com exceção do telefone, que passou a tocar mais. "Continuo tendo os mesmos 25 lugares no restaurante, não sinto mais pressão, não mudei minha rotina. Mas posso dizer que num momento de crise, como o atual, me sinto feliz por ter uma casa pequena." O Paladar participou do evento em Paris, almoçou com Jean-Luc Naret, diretor do Michelin, e esteve na última refeição do Le Bristol como duas estrelas, além de ter batido papo com seu chef. E ainda subiu na Torre Eiffel para visitar o Jules Verne. Viagem feita a convite do Guia Michelin