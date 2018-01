Além de cidade modelo, Curitiba quer ser referência em moda

O PBFW seguirá uma estratégia de mercado que vêm mudando a indústria da moda: o 'see now, buy now' (veja agora, compre agora). Será possível adquirir os produtos apresentados nas lojas logo após os desfiles. Na primeira edição do evento, realizada em 2015, participaram marcas nacionais e internacionais como Tiffany, Calvin Klein, Empório Armani, Max Mara, Animale e Adidas. "Para a gente não existe outro caminho se não o modelo 'see now, buy now'", diz a gerente de Marketing e Relacionamento do Shopping Pátio Batel, Mariane Caponi. "Na primeira edição, muitas peças desfiladas se esgotaram rapidamente."

Além de suprir a falta de um evento de moda na região sul do Brasil, a organização do PBFW pretende promover o trabalho de estilistas locais. "Queremos fomentar a área da moda em Curitiba para que esse mercado volte a crescer. Percebemos que esse evento, realmente, vem mudando o segmento", diz Mariane. "Investimos em novos designers que, em um ano, conseguiram se consolidar e abrir lojas próprias."

Ela se refere ao projeto Labmoda, em que marcas autorais de designers paranaenses têm um desfile específico e podem vender suas peças em uma loja temporária no Shopping Pátio Batel. A fundadora da grife Novo Louvre, Mariah Salomão, participou da PBFW em 2015 no espaço destinado aos novos estilistas e nesta edição estará na passarela principal. "Foi um teste importante para a marca, porque Curitiba é um mercado muito crítico", conta Mariah Salomão. As estampas com temas da vida curitibana são o forte da Novo Louvre, que também é vendida no Rio de Janeiro e em São Paulo.