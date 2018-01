Além dos consoles Enquanto a Nintendo saiu na frente na corrida da nova geração de consoles com o Wii U, Microsoft e Sony, as outras duas maiores fabricantes no setor, apresentaram na Electronic Entertainment Expo (E3), que aconteceu no início da semana passada, em Los Angeles, novas ferramentas que renovam e dão ar novo fôlego aos seus aparelhos. Além dos esperados anúncios de novos jogos, as funções de integração dos consoles com outros recursos digitais foram os destaques da feira em 2012.