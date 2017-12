Alemães vão pesar 12 mil para avaliar aumento de medidas

Um projeto financiado pelas indústrias automobilística e têxtil da Alemanha começou a tirar as medidas de 12 mil alemães para adaptar os produtos à realidade atual do consumidor. A expectativa dos organizadores do projeto "Size Germany" é mostrar que os alemães estão mais altos e mais gordos, o que já foi indicado por outros estudos menores. "Os dados coletados vão ajudar as confecções e os produtores de automóveis a adaptar os seus produtos", disse Martin Rupp, da Universidade de Hohenstein, que lidera a iniciativa. Doze mil alemães serão pesados e passarão por um "body scanner", um aparelho que tira medidas em poucos segundos. O projeto vai servir também para harmonizar os números de confecções nos países da União Européia. Segundo o professor Rupp, a expectativa é que o estudo mostre que os alemães estão com alguns quilos a mais, o que já foi levantado por dados da União Européia. Um estudo da Associação Internacional para o Estudo da Obesidade (IASO, na sigla em inglês) indica que a Alemanha é o país europeu com o maior número de obesos no continente. A IASO diz que 75% dos homens e 59% das mulheres estão acima de seu peso ideal na Alemanha. O assunto preocupa até o governo alemão, que anunciou um "plano de ação" contra a obesidade no país. Segundo o ministro da agricultura, Horst Seehofer, o governo não quer obrigar ninguém a fazer dieta, e sim motivar os cidadãos a se alimentar de maneira saudável e praticar exercícios. O plano de ação dá atenção especial à obesidade infantil, que está crescendo na Alemanha, e prevê campanhas em escolas e a conscientização dos pais. Várias empresas da indústria alimentícia também estão fazendo campanhas por alimentação saudável para evitar acusações de que estão vendendo produtos com açúcar e gordura demais. Enquanto isso os políticos debatem uma possível proibição de anúncios de doces infantis na TV e a introdução de avisos obrigatórios em produtos que têm calorias ou gordura demais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.