Alemanha aprovará acordo grego se promessas forem cumpridas, diz aliado de Merkel

"Os gregos têm que fazer a lição de casa agora", disse o líder dos conservadores de Merkel no parlamento, Völker Kauder, ao jornal Welt am Sonntag, de acordo com trechos de uma entrevista publicada no sábado.

"Depois, a extensão do programa de ajuda pode ser aprovada pela German Bundestag".

Kauder acrescentou: "A Grécia finalmente percebeu que não pode ignorar a realidade".

A Grécia, no final da sexta-feira, assegurou uma extensão de quatro meses no financiamento, evitando a falência e a saída da zona do euro, se o país prometer reformas econômicas na segunda-feira.

No entanto, o primeiro-ministro grego Alexis Tsipras disse no sábado que o acordo firmado entre os ministros da zona do euro cancelou os compromissos de austeridade realizados com credores internacionais pelo governo conservador anterior.

Outros legisladores alemães conservadores receberam o acordo com cautela, mas também sublinharam que ainda há muito trabalho para fazer.

(Por Michael Nienaber)