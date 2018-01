Alemanha celebra fim da divisão com muro digital

Para celebrar a queda do Muro de Berlim, que completa 20 anos hoje, os alemães resolveram destruir uma nova barreira, só que na internet. Nesse muro 2.0, em vez de spray para pichar frases de protesto, os manifestantes usam o Twitter para se expressar. Basta twittar uma mensagem com a hashtag #FOTW (Fall of the Wall, "queda do muro", em inglês), que ela entra direto no site Berlin Twitter Wall. Lá você aperta o botão de play que aciona uma imagem da barreira original, com o tweet de todo mundo que já "grafitou" ali. O trecho do muro que ilustra o site vem do East Side Gallery, uma galeria a céu aberto com blocos do muro pintados com obras de artistas de todo o mundo. Até sexta-feira, havia quase 5 mil mensagens, em alemão, inglês, francês, chinês. "No more walls", "Escribiendo en el twittermuro", "Há ainda tantos muros para serem derrubados no mundo" e "Dei um pedaço do muro de Natal pra minha tia" são algumas delas. Não há um tema a ser seguido nas mensagens. A ideia é criar um debate, misturando memórias de quem presenciou a queda e mensagens sobre o futuro. "Muitos tweets falam de experiências pessoais sobre a queda do Muro", disse ao Link o alemão Carsten Hein, diretor do projeto. "Muitos chineses protestam contra a Grande Muralha da China. Outros tweets falam dos muros nos territórios palestinos, da situação no Irã, das cercas entre ricos e pobres, das barreiras que existem na nossa cabeça." O Twitter do site (@fallofthewall) posta mensagens como se estivéssemos na época da queda, com eventos históricos: "4.11.89: A maior manifestação da história RDA (Alemanha Oriental) criticando o sistema acontece na Alexanderplatz". Os tweets são em alemão, inglês, chinês e português. Português? Hein explica: "Muitos internautas quiseram ajudar. Entre eles está o pessoal do Centro Alemão de Informação, da Embaixada da República Federal da Alemanha no Brasil, que gentilmente se ofereceu para traduzir os tweets." Dominó substitui o concreto Além do Muro de Berlim 2.0, os usuários podem ver fotos do dominó gigante que os alemães colocaram no trajeto da barreira que dividiu o país por 28 anos. São mais de mil peças de 2,5 metros de altura que percorrem 2 quilômetros. Cada uma delas foi decorada com mensagens de paz feitas por estudantes, celebridades e políticos. Hoje, durante as celebrações dos 20 anos da queda do Muro, o dominó gigante será derrubado. Há fotos de algumas peças no Flickr do Fall of the Wall.