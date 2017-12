Alemanha procura dez suspeitos por ataques frustrados

As autoridades da Alemanha anunciaram que estão procurando cerca de dez homens que, supostamente, teriam ajudado três militantes presos na terça-feira por ter planejado atentados no país. Os procurados seriam militantes islâmicos "alemães, turcos e de outras nacionalidades", disse nesta quinta-feira o secretário do Ministério do Interior, August Hanning, ao canal de TV alemão ARD. Os dois alemães e um turco presos na terça-feira são suspeitos de planejar os ataques, que, segundo as autoridades do país, poderiam ser maiores que os registrados em Madri, em 2004, e em Londres, em 2005. A promotora federal Monika Harms disse que os três haviam recebido treinamento em campos no Paquistão e tentado adquirir cerca de 700 kg de produtos químicos para fabricar explosivos. Ela disse que os acusados, presos nas cidades de Ulm e Neunkirchen, planejavam atacar instalações visitadas pelos americanos, como casas noturnas, bares e aeroportos, usando carros com explosivos. Segundo a imprensa, os homens planejavam ataques contra uma base militar americana em Ramstein e contra o aeroporto de Frankfurt. Com idades de 22, 28 e 29 anos, os suspeitos seriam integrantes de uma ramificação alemã do grupo islâmico União Jihad. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.