Alemanha sedia Olimpíada na lama

A sexta edição das "Olímpíadas na Lama" reuniu no domingo 400 participantes e milhares de expectadores no estuário do Rio Elba, perto de Hamburgo, na Alemanha.

"Atletas" da Alemanha, da Dinamarca e da Bélgica chafurdaram na lama em modalidades como arremesso de botas, pesca-tênis, futebol e vôlei na lama, entre outros.

O evento é uma brincadeira beneficente, mas há quem diga que é mais que isso.

"É um peeling perfeito para a pele. A lama faz a mesma coisa que cremes de beleza e é mais divertida", afirmou a competidora Julia Stelter.

O faturamento das Olimpíadas na Lama é repassado a uma instituição alemã de pesquisa e tratamento do câncer.

