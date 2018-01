Alemanha também terá Copa do Mundo de futebol de robôs Entre os dias 30 de junho e 3 de julho, a Alemanha sediará a Copa do Mundo de Futebol. Só que nesse torneio, o termo replay terá um significado completamente diferente: é que as partidas serão disputadas entre robôs O evento acontece em paralelo ao torneio entre as seleções mundiais e deve contar com cerca de 2500 participantes de todo o mundo, distribuídos em 350 times de 40 países diferentes. Os objetivos da disputa são vários, que vão mostrar os mais recentes desenvolvimentos em sistemas autônomos e em inteligência artificial. ?Uma vez que o apito inicial marca o começo da partida, os robôs precisam se mover sozinhos em campo, sem controles remoto, seja em rodas, em quatro ou duas pernas", explica Ubbo Visser, do Centro de Tecnologia da Informação de Bremen, onde ocorre o torneio. O objetivo da RoboCopa, como o torneio também é conhecido, é de que até 2050 exista um time de robôs capaz de disputar um certame contra jogadores reais.