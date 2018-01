Alemanha vai vigiar todas as comunicações eletrônicas

A comissão de justiça do Parlamento alemão aprovou, na manhã desta quarta-feira, 7, o projeto de lei sobre o monitoramento das comunicações eletrônicas no país. Agora, o documento deve passar por uma votação no Bundestag (câmara dos deputados), na sessão plenária desta sexta-feira. O projeto de lei foi elaborado para combater de maneira mais eficaz a ameaça do terrorismo e prevê, portanto, a gravação e arquivamento - para fins de prevenção - de todas as comunicações eletrônicas. Ou seja, telefonemas (de fixos e celulares), mensagens de fax, e-mails e outras mensagens eletrônicas de texto entrariam na "fiscalização". Nas últimas semanas, aumentaram as críticas de alguns setores da sociedade, como médicos e jornalistas, sobre a nova proposta de lei elaborada pela ministra da Justiça da Alemanha, Brigitte Zypries. Há quem se refira ao projeto como a lei do Big Brother - em referência ao livro 1984, do britânico George Orwell, que descreve uma sociedade futurista permanentemente controlada e vigiada. Segundo o texto aprovado nesta quarta-feira, algumas categorias - como parlamentares e eclesiásticos - teriam o direito de se recusar a testemunhar em tribunais (em eventuais procedimentos judiciários), enquanto outros grupos - como justamente os jornalistas - não gozariam de tal opção.