Alenise Silva, cozinheira de Cynthia Garcia Quando a baiana Alenise Silva começou a trabalhar como babá na casa de Cynthia Garcia, há 21 anos, mal sabia segurar a faca. E antes de tomar gosto pela cozinha cortou os dedos várias vezes, até conseguir levar à mesa pratos além do trivial arroz com feijão. "Uma vez prendi os dedos na pá da batedeira", recorda. "De onde eu venho, tudo é muito simples. E as pessoas batem o bolo na mão. Até hoje tenho dificuldade com doces. Mas todos adoram meu brownie", orgulha-se Alenise. Veja também: Receita de carne-seca com abóbora Outro prato que faz sucesso na família é a carne-seca com abóbora. O segredo está na carne, que a própria cozinheira salga. "Uma vez comprei uma carne de sol e não gostei. Aí, comecei a fazer testes", conta. Como não poderia secar a carne ao sol, pendurada no varal, como fazem seus conterrâneos de Abaíra, no interior da Bahia, o jeito foi salgar a carne com sal marinho e deixá-la na geladeira por 24 horas antes de levar à panela de pressão. "Depois foi só desfiar bem e fritar com uma cebola cortada em tirinhas", explica Alenise, que serve a carne com abóbora cozida, arroz integral e couve. O resultado é uma carne macia e bem menos salgada que de costume. "Fica ótima também em sanduíches, no arroz de carreteiro e como recheio de bolinho", diz a cozinheira, que sonha em abrir um restaurante. "E lá não vai faltar carne-seca."