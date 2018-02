Alexander Fleming aposta em tradição e disciplina

Seus fundadores, Vitor Hugo Bordgnon e Dulce Botelho Ferreira, iniciaram o empreendimento em janeiro de 1981, depois do trabalho realizado na Escolinha da Alegria, quando surgiu a decisão de investir alto na educação. Para a supervisora-geral, Maria Luíza Dutra, o quarto lugar no Enem é a "confirmação do bom nível da escola".

"Nossos ensinamentos começam aos 2 anos e meio de idade e terminam quando o aluno entra na faculdade. O índice de aprovação vem se mantendo na faixa de 90 a 95%. Nossa bandeira maior é o ensino tradicional, disciplina e fundamentação de conteúdo", afirma a supervisora-geral. As mensalidades variam entre R$ 500 e R$ 800.