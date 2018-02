Alexander, o grande

A última semana foi marcada pelos múltiplos debates e comentários nas redes sociais, promovidos pela publicação na revista Veja São Paulo da reportagem sobre "os reis do camarote". Dúvidas foram levantadas quanto à existência real do personagem destacado na capa da revista - ao que essa respondeu prontamente revelando o longo trabalho de pesquisa que a conduziu a escolher Alexander de Almeida como figura do que seria a forma prototípica de ser um ocupante do reinado encantado do camarote.

Diversos leitores aplaudiram a performance do novo rei e se inscreveram rapidamente na lista de seus amigos nas redes sociais. Outros, ao contrário, o repudiaram sustentando o absurdo que seria gastar R$ 50 mil numa noitada, o que foi considerado razoável por outros, já que ele dispunha desse dinheiro e poderia fazer dele o que bem entendesse.

Minha questão aqui não é a de aderir aos que o aplaudiram ou o repudiaram, mas de esboçar um campo crítico de reflexão que me permita indagar como se forjaram figuras como Alexander na contemporaneidade brasileira e internacional, de forma que a constituição desse personagem foi considerada tão importante que as redes sociais se ocuparam ativamente do tema durante uma semana. Vale dizer, Alexander teve uma semana de reinado assegurado pelo espaço virtual, tal o sucesso alcançado por seus "dez mandamentos", e transformou-se na vedete do momento.

Alexander fornece todas as dicas para se tornar rei e se diferenciar efetivamente da massa, de forma a construir uma posição de distinção (no sentido definido pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu) no espaço social. Antes de mais nada, ter muita grana para comprar todos os bens que funcionam como signos sociais de distinção. Porém, isso não é suficiente, pois é necessário ainda ostentar de forma eloquente sua riqueza, fonte do seu poder. Como? Ele explica: usar apenas roupas de grife, dirigir o carro da moda, ter um camarote especial nas boates, distribuir champanhe para todos seus convidados e, com isso, atrair todas as belas moças para participar do cenário de seu reinado. Sem esquecer, é claro, dos seguranças, que o protegerão com seus músculos e habilidades físicas dos possíveis invejosos que queiram atacá-lo e macular as lantejoulas e paetês de sua performance.

Essa performance se articula com a construção eloquente de distinções sociais, que estariam marcadas em cada um dos mandamentos do rei do camarote. Além disso, é bom que se diga logo que não existe em relação a isso qualquer diferença entre os registros do ser e do parecer, pois a produção do simulacro faz parte da construção do personagem social em questão. Não é por acaso, aliás, que Alexandre fotografa tudo que se passa no ritual festivo - para multiplicar os efeitos performáticos de seu reinado de ostentação.

Assim, estamos lançados vertiginosamente nas coordenadas constitutivas da sociedade do espetáculo (na expressão usada pelo escritor francês Guy Debord), na medida em que a sociedade contemporânea se transformou numa encenação performática permanente na qual a produção de simulacro se inscreve na carne e nos ossos dos indivíduos, incorporados que foram em sua matéria orgânica, modelando seus gestos e orientando seus movimentos. Isso ocorre igualmente na sociedade civil e na sociedade política, em que regras semelhantes estão em pauta.

No que concerne especificamente à sociedade brasileira, essa performance espetacular é marcada pela ostentação, pois exibir a riqueza de maneira apocalíptica e estridente se inscreve no código nativo de construção da figura do poder, diferentemente do que ocorre em outras tradições sociais e culturais, em que ricos não exibem a riqueza e valorizam a discrição. Trata-se, pois, de uma versão contemporânea do barroco brasileiro, na qual pela ostentação cada individuo se transforma numa catedral a ser consagrada por fiéis admiradores.

Seria possível arguir que tal afirmação seria válida apenas para os novos-ricos, e não para os ricos quatrocentões. Porém, não estou certo disso. Com efeito, os ricos no Brasil ostentam sua riqueza de maneira eloquente, não apenas para sublinhar suas distinções sociais face aos demais cidadãos, como também para marcar seus lugares face aos ricos em escala mundial. Nesse sentido, é interessante notar o espaço dedicado pela mídia brasileira a classificações como a da revista Forbes - que lista os mais ricos do mundo, de forma a louvar a ascensão dos ricos nativos no ranking internacional.

Porém tudo isso nos indica as formas de subjetivação presentes na sociedade contemporânea, na qual a figura do consumidor passa a ocupar a posição que era anteriormente conferida à figura do cidadão, na aurora da modernidade e na modernidade avançada. Contudo, se os cidadãos perdem progressivamente direitos e os consumidores se agigantam na atualidade, isso implica dizer que a sociedade foi transformada num mercado. O que está em causa, portanto, é que a existência de cada indivíduo na atualidade foi transformada numa empresa de si mesmo, em qualquer pratica social, como já afirmava Michel Foucault em O Nascimento da Biopolítica. Nesse contexto, a única coisa que conta é a aquisição de bens que a riqueza material permite, de forma que a saúde, a educação, a ciência, o saber e a arte foram transformados em mercadoria e se inscreveram como ativos desse mercado. Tal transformação ganhou força nas últimas décadas, com a constituição do chamado neoliberalismo.

Foi por conta disso que as ciências sociais passaram a caracterizar a sociedade atual pela decadência do espaço público e a sua contrapartida, qual seja, a tirania da intimidade (em O Declínio do Homem Público, do historiador americano Richard Sennett). Ao lado disso, essa nova ordem social seria permeada pela cultura do narcisismo (do também historiador americano Christopher Lasch) e pela marca do espetáculo como seu correlato, de forma que a sociedade de risco (expressão do sociólogo alemão Ulrich Beck) é a resultante desse processo abrangente em que o risco perpassa permanentemente a ordem social.

Nessa perspectiva, Alexander é uma paródia da cena social contemporânea e do Brasil na atualidade, pois revela no que ele tem de ridículo e singelo as linhas de força que argamassam as subjetividades contemporâneas. No filme Psicopata Americano (2000, dirigido por Mary Harron), o personagem principal queria ter um reluzente cartão de apresentação que seria feito com um papel especial para marcar sua distinção face aos concorrentes. Além disso, se Andy Warhol previu 15 minutos de fama para todos, no final da década de 1990 Woody Allen diminuiu em Celebridades a previsão para apenas 5 minutos, a fim de distribuir o brilho das lantejoulas. Enfim, a inveja é a paixão indiscutivelmente mais disseminada no mundo contemporâneo, por conta da ordem social que se instituiu - que enfatiza a distinção e a performance em torno do signo da riqueza, transformada no bem supremo.

E não podemos esquecer que Alexander é uma parodia daquilo que se encena em torno da figura de Ronaldo Fenômeno, que também exibiu na cena pública as marcas de sua riqueza num casamento realizado em um castelo em Chantilly, na França, regado com as melhores iguarias do mundo. O mesmo ocorre com os demais astros do futebol, assim como os artistas que exibem ritualmente sua riqueza em público e nas revistas de fofocas, para marcar a extensão de seu capital. Sem esquecer, é claro, do empresário Eike Batista, que não apenas se exibia em lanchas de luxo como também, para fazer o personagem do rico pop, exibia sua ex-mulher Luma de Oliveira como troféu nos desfiles da Sapucaí. Cenas semelhantes se repetem com os membros do bando que fraudou o ISS na Prefeitura de São Paulo, se exibindo em iates, carros de luxo e bebendo champanhe acompanhados de lindas mulheres. Se bem que esses acabaram estampados nas páginas policiais. Mas não é ainda a mesma cena que se repete sempre, com políticos e empresários brasileiros, em total promiscuidade, em restaurantes famosos da Europa?

A face obscura e melancólica de tudo isso é o momento da derrocada, tal como Woody Allen encena em seu último filme Blue Jasmine (2013), no qual as viúvas dos Madoffs resistem a cair na real após a perda de todos seus bens, enlouquecendo ao terem que viver sem as plumas e as lantejoulas das grifes de luxo, temperando seu desespero com antidepressivos e tranquilizantes. Enfim, numa sociedade de risco como a nossa, a possibilidade de cair do camarote e chafurdar na pista da geral é uma perspectiva sempre presente - não nos esqueçamos disso.

*Joel Birman é psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da UFRJ e professor adjunto do Instituto.