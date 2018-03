Alfabetização precoce divide especialistas

?Pesquisas mostram que as escolas infantis são para aprender diferentes tipos de linguagem. A escrita não deve ser prioridade?, diz Maria Letícia Nascimento, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP) e do Fórum Paulista de Educação Infantil. Segundo especialistas, a corrida para saber ler e escrever foi impulsionada com a recente aprovação da lei, que aumentou a duração do ensino fundamental de 8 para 9 anos. Para que seus alunos não chegassem a essa etapa despreparados, colégios particulares anteciparam o início da alfabetização para os 3 anos.

A motivação, em geral, vem da ansiedade dos pais. ?Muitos acreditam que o filho tem de ser o melhor. Por isso esperam que tenham o conhecimento antecipado?, observa Maria Letícia. Mas, segundo ela, não é colocando o filho em uma escola que ensina alemão no 1º ano de vida que os pais vão garantir que a criança seja um adulto melhor. ?O importante é que nessas escolas ela viva bem a infância.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.