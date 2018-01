Alga, arroz e peixe com sotaque carioca Uma onda carioca está invadindo São Paulo. Ela é colorida – predomínio da cor laranja –, moderna e serve "cones" de alga, arroz e peixe. A Koni Store nasceu há dois anos como uma lojinha na zona sul carioca que servia bons temakis para descolados da cidade até altas horas. No início do mês, desembarcou oficialmente em São Paulo (R. Joaquim Floriano, 175,tel. 3078-6739) com seus clássicos como atum com cebolinha e gergelim, até cones "criativos", caso do Citrus, um temaki que leva ceviche de peixe meca. Os preços giram em torno de R$ 9.