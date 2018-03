Algodão: preço segue baixo

A necessidade de liberação dos estoques remanescentes da safra passada por parte dos produtores de algodão movimentou o mercado interno na semana passada. Entretanto, o volume de negócios segue limitado, por causa dos baixos preços. O pesquisador Lucílio Alves, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP), diz que o preço não reagiu porque o algodão estocado normalmente é de qualidade inferior.

O indicador diário à vista calculado pelo Cepea, que serve de referência para o produtor brasileiro, mostra ligeira alta no mercado. A commodity encerrou na última sexta-feira a R$ 1,1246 por libra-peso, em alta de 1,5% na semana. Nos últimos 30 dias o indicador recuou 0,27% e no ano a queda é de 17%.

Segundo Alves, a retomada das compras por parte da indústria é reflexo da sinalização de melhora para o segmento de manufaturados. "Mas o mercado segue lento. Só retornaram ao mercado indústrias que tinham baixo nível de estoques", afirmou. O produtor que ainda tem algodão de qualidade superior evita fazer negócios neste momento de baixos preços e dá preferência para a comercialização de soja, que tem remuneração melhor.

A colheita do algodão já começou em São Paulo, no sul de Mato Grosso do Sul e no Paraná. O mercado está na expectativa do início da colheita nos grandes produtores do Cerrado, como Mato Grosso, Goiás e Bahia, que devem iniciar os trabalhos em meados de maio. Nesta região, as lavouras estão se aproximando da fase de maturação.