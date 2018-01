ALGUNS MARCOS DE 1999 MATRIX: Junto à ‘Bruxa de Blair’ mostrou em 99 o poder da rede e influenciou obras como ‘Heroes’ que investe em narrativas transmídias, com desdobramentos online BUG DO MILÊNIO: Levou a preocupação com a segurança online a todos. Melissa foi primeiro grande vírus. Hoje, Downadup expõe fragilidades e reforça necessidade de conscientizar usuário BLOGGER/WIKIPEDIA: Evan Willians lança o publicador, que espalha os diários virtuais. Jimmy Wales idealiza a sua enciclopédia. Hoje, a web é 2.0, social e colaborativa, e Evan criou o Twitter NAPSTER: Inaugura a distribuição digital de conteúdo, que mais tarde viraria regra. Somado aos aplicativos web, que também surgiram em 99, deu origem a ‘cloud computing’ MANIFESTAÇÃO DE SEATTLE: Marco do ciberativismo. Organizada pela rede, ela não aconteceu apenas em Seattle. Utilizando recursos da web 2.0, Obama soube mobilizar eleitores BANDA LARGA: Chega aos emergentes, como Brasil. Junto ao amadurecimento do Wi-Fi e a ascensão do 3G , permitiu o sucesso da era digital. Hoje, somos mais de 1,6 bilhão de conectados