Aliados do governo afegão prometem apoio por longo prazo

O objetivo é deixar para trás um governo afegão forte o bastante para escapar do destino de seu predecessor na era soviética, que caiu em 1992 em uma guerra civil. Os aliados do país estão se preparando para um cenário sem um acordo de paz com o Taliban antes que a maior parte das tropas de combate estrangeiras deixe o país em 2014.

"Os Estados Unidos pretendem manter o curso com nossos amigos no Afeganistão", disse a secretária de Estado Hillary Clinton na conferência. "Estaremos lá com vocês enquanto vocês tomam as duras decisões necessárias para o seu futuro."

A Alemanha, anfitriã do evento, buscou assinalar que o Ocidente continuaria no poder, durante a reunião de dezenas de ministros estrangeiros na cidade de Bonn.

"Enviamos uma mensagem clara ao povo do Afeganistão: nós não abandonaremos vocês. Nós não deixaremos vocês desamparados", disse o ministro das Relações Exteriores alemão, Guido Westerwelle.

Dez anos depois que uma conferência similar foi organizada para reconstruir o Afeganistão após os ataques de 11 de setembro, os países ocidentais estão sob pressão para reviver as economias domésticas e não para fortalecer um governo afegão criticado por ser corrupto e ineficaz.

Atritos entre os EUA, Paquistão e o Irã, dois dos vizinhos mais influentes do Afeganistão, aumentam o desânimo sobre as perspectivas para o conflito.

O Paquistão boicotou o encontro depois que aeronaves da Otan mataram 24 soldados paquistaneses na fronteira com o Afeganistão em um ataque em 26 de novembro que a aliança descreveu como um acidente "trágico".

Alguns no Ocidente ainda esperam que o Paquistão use sua influência para pressionar o Taliban afegão, cuja liderança Washington diz estar baseada no Paquistão, a aceitar conversações de paz. Mas governos estrangeiros ao mesmo tempo que lamentam a ausência do Paquistão deixaram claro que pressionariam para fortalecer a capacidade do governo de Cabul para sobreviver depois de 2014, mesmo se as autoridades paquistanesas não conseguirem fazer com que os insurgentes se engajem em um acordo político.

"Pode levar mais tempo para cumprirmos nossos objetivos, mas não deveríamos nos deter devido à relutância do Taliban em negociar", disse o secretário das Relações Exteriores britânico, William Hague, à BBC.