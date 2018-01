Aliança Portugal Tel-Telefónica abalada após Sonaecom O casamento da Portugal Telecom com a Telefónica parece abalado desde que na sexta-feira a empresa espanhola deixou de defender a companhia portuguesa da frustrada oferta de aquisição hostil feita pela Sonaecom. A Telefónica, que na prática votou a favor da proposta da Sonaecom, é a maior acionista individual da operadora de Portugal, com 10% das ações. Ambas as empresas compartilham 63% da Vivo, maior operadora brasileira de celulares. "Isso pode ser visto como um racha entre a Portugal Telecom e a Telefónica", disse Morten Singleton, analista da WestLB Research. A Telefónica não esconde seu desejo de controlar a Vivo, e analistas dizem que a empresa está cada vez mais frustrada com a administração da operadora brasileira -- o que analistas atribuem às gélidas relações entre os parceiros ibéricos. A Telefónica evitou comentar o assunto nesta segunda-feira. "A atitude da Telefónica (ao tentar aprovar a oferta) mostra que ela estava interessada em comprar a Vivo", disse Ricardo Seara, analista do banco BPI. A Sonaecom manifestou várias vezes sua disposição em ceder o controle da Vivo à Telefónica caso sua proposta pela Portugal Telecom fosse bem-sucedida. Acionistas da PT contrários à venda por 11,8 bilhões de euros à Sonaecom criticaram a Telefónica por sua postura. O presidente-executivo da Portugal Telecom, Henrique Granadeiro, disse na sexta-feira que daria tempo à Telefónica para considerar as consequências de não ter ficado ao lado da atual direção da empresa portuguesa durante a oferta hostil da Sonaecom. O Banco Espírito Santo, que tem cerca de 8% das ações da Portugal Telecom, disse que, depois de a Telefónica ter votado a favor da proposta da Sonaecom, a participação do sócio espanhol na companhia portuguesa de telecomunicações não fazia mais sentido. As ações da Portugal Telecom caíam 3% por volta das 10h, horário de Brasília, a 9,60 euros, enquanto as da Sonaecom, comercializadas em grande volume, perdiam 15,94%, cotadas a 4,64 euros. "O casamento da PT com a Telefónica vai passar por dificuldades, mas pode ainda não estar rumando para o divórcio porque há muita coisa em jogo para essas duas empresas", disse Singleton, da WestLB.