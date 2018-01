Aliança Portugal Tel/Telefónica na Vivo é forte, diz Lima A Portugal Telecom e a espanhola Telefónica atravessam atualmente uma fase de entendimento muito mais forte na Vivo e não prevêem alterações dos sócios na operadora celular brasileira, disse nesta segunda-feira, o presidente da Vivo, Roberto Lima. A Telefónica tem 10 por cento da Portugal Telecom e é sócia igualitária na Vivo junto com a companhia portuguesa, mas as relações entre as duas companhias ficaram tensas após a espanhola ter apoiado a Sonaecom numa tentativa hostil de aquisição da Portugal Telecom, fracassada em 2007. Apesar disso, Lima afirmou em entrevista durante o Reuters Latin America Investment Summit, que espera uma maior aproximação operacional entre a Vivo e a Portugal Telecom com a subida de Zeinal Bava ao posto de presidente-executivo da empresa portuguesa. "Hoje existe um entendimento muito mais forte (entre a Portugal Telecom e a Telefónica). Existe uma colaboração muito grande entre os acionistas, na medida em que não se vê a possibilidade de uma operação societária, qualquer que seja, de uma parte comprar a outra", afirmou Lima. "Vamos ter aí um período onde vamos nos concentrar cada vez mais em melhorar a capacidade operacional da empresa (Vivo) e fazer dela um grande ativo para os dois acionistas", acrescentou. (Por Elisabete Tavares; reportagem adicional de Renata Freitas, Taís Fuoco e Elzio Barreto)