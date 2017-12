Alibaba e Yunfeng Capital compram fatia de US$1,22 bi na Youku Tudou

O acordo ressalta a crescente rivalidade entre duas grandes companhias de Internet da China, a Alibaba e a Tencent Holdings, à medida que atacam o território uma da outra.

O investimento da Alibaba na Youku Tudou é a terceira maior aquisição de mídia da empresa e seu fundador em menos de dois meses, e eleva a soma de negócios fechados pela Alibaba nos últimos seis meses a quase 4 bilhões de dólares.

A Alibaba e o Yunfeng Capital estão pagando 30,50 dólares por American Depositary Receipt da Youku, ou um prêmio de 26,3 por cento sobre a última cotação do papel, disse a Youku Tudou em um comunicado nesta segunda-feira.

As duas empresas deterão, em conjunto, 18,5 por cento de participação na Youku, cujo serviço de vídeos online se assemelha ao YouTube, do Google. O presidente-executivo da Alibaba, Jonathan Lu, vai participar do Conselho da Tudou.

(Por Denny Thomas e Elzio Barreto)